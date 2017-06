Pitagora alla Festa della Musica. Al Museo Etrusco visita guidata gratuita

La musica come strumento matematico per capire l'universo. Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia partecipa alla Festa della Musica mostrando al pubblico le sue origini nel mondo antico.

Mercoledì 21 giugno 2017 alle ore 16.00 sarà possibile partecipare a “Musica e matematica: Pitagora”, una visita guidata gratuita alle collezioni del museo. L'evento intende presentare ai partecipanti la figura del matematico e filosofo greco Pitagora, vissuto in Magna Grecia nel VI secolo a.C..

La visita, della durata di circa 50 minuti, percorrerà la sezione dedicata a Vulci, con vasi raffiguranti strumenti musicali e plettri in ossa ed avorio e la sala semicircolare al piano nobile della Villa, dove è possibile ammirare alcuni strumenti musicali in bronzo.

La partecipazione alla visita è compresa nel costo del biglietto di ingresso.