Pitbull a spasso per Testaccio morde un vigile. Rintracciata la padrona

A spasso tra le auto di Testaccio morde un vigile. Rintracciata la padrona, il pitbull fermato ed affidato al canile della Muratella.

Il cane di grossa taglia ha provocato attimi di tensione a Ponte Testaccio, dove, nella giornata di giovedì, si aggirava disorientato, mostrando atteggiamenti aggressivi e non facendo avvicinari i passanti che tentavano di aiutarlo. Gli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Centro ( ExTrevi), dopo vari tentativi, sono riusciti ad avvicinarlo e tranquillizzarlo, evitando conseguenze dannose per le persone e per l'animale. Sfortunatamente, durante l'intervento, un operante è stato morso, riportando ferite sufficienti per dover richiedere al personale medico.

Il cane è stato affidato al personale veterinario e condotto presso il canile della Muratella. Attraverso il microchip e l'anagrafe canina, gli agenti sono infine riusciti a rintracciare la proprietaria, una donna italiana del 1976, che è stata convocata presso gli uffici di Via della Greca per essere ascoltata sulle cause della mancata custodia del cane.