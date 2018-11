Pmi, cultura e lavoro. Federterziario festeggia i 25 anni con un super evento

Si terrà giovedì 22 novembre a Roma, presso la Pinacoteca del Tesoriere, dalle 9.30 il convegno dal titolo “La creazione del valore nelle PMI tra cultura e lavoro”.

Il tema è quello del rapporto virtuoso esistente tra cultura e valore in particolare nelle PMI che scelgono di investire con decisione nella formazione del proprio personale.

L’evento, sarà anche un’occasione per ripercorrere e celebrare la storia di Federterziario, associazione datoriale presente in tutta Italia che ha la propria sede a Roma e che quest’anno compie 25 anni.

Il convegno al quale parteciperanno autorevoli rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee tra cui il Ministro per il Sud On. Barbara Lezzi, il Sottosegretario al Lavoro On. Claudio Durigon, la Presidente Commissione Lavoro del Senato Nunzia Catalfo e l'europarlamentare On. Andrea Cozzolino.