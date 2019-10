Policlinico Umberto I, operato al cuore ma manca un pezzo: “Subito ispezione”

Policlinico Umberto I, 83enne operato venerdì 11 ottobre al cuore per l'aggiunta di un secondo catetere al suo pacemaker viene “richiuso” perché manca un pezzo: il consigliere regionale Aurigemma chiede la convocazione della Commissione sanità e un'ispezione della struttura.

“Il caso riportato dalle cronache di stampa, relativo ad un 83enne che doveva essere sottoposto ad un intervento al cuore all’Umberto I, ma una volta 'aperto' sarebbe stato 'richiuso' per la mancanza di un pezzo del pacemaker, ha dell’incredibile. In questi due anni di gestione del Dott. Panella, siamo stati abituati ad ascoltare notizie al di fuori della normalità, come quelle di sentire: che la sicurezza sia fuori controllo, o la chiusura di Palazzo Baleani per poi definirla fake news, per non parlare della inoperatività della stroke unit per mancanza di acquisto di materiali, ma mai ci saremmo aspettati di apprendere di un paziente che entra in sala operatoria, viene 'aperto' e poi 'richiuso' per mancanza di un pezzo. Chiederò una immediata convocazione della commissione regionale sanità per avere una relazione dettagliata di quanto sarebbe accaduto al paziente e provvederò anche ad una ispezione immediata presso la struttura”, così in una nota Antonello Aurigemma, consigliere regionale del Gruppo Misto e membro della Commissione sanità.