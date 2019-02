Policlinico Umberto I, trans si dà fuoco nel reparto di Ematologia: è grave

Policlinico Umberto I sotto shock: una ragazza, forse una trans, tra i 20 e i 25 anni si è data fuoco in uno spogliatoio del reparto di Ematologia del Policlinico Umberto I di Roma. È stata trasportata in gravissime condizioni al reparto Grandi Ustionati del Sant'Eugenio. Qualche ora prima, il tentativo fallito in un benzinaio di via Treviso.

I carabinieri, intervenuti su richiesta del personale addetto alla sicurezza dell'Umberto I, nel reparto di Ematologia, che si trova nella sede distaccata di via Benevento, non hanno trovato né recipienti né bottiglie con liquido infiammabile. La donna, secondo quanto si è appreso, è entrata di nascosto nell'edificio, scendendo poi al primo piano interrato.

La vittima, non ancora identificata perché sprovvista di documenti, qualche ora prima avrebbe tentato di darsi fuoco prendendo una pistola erogatrice di una pompa di benzina in via Treviso, non lontano dall'Umberto I. Secondo alcuni testimoni le fiamme, spente subito dai passanti, avrebbero avvolto le gambe della giovane che sarebbe poi scappata sentendo le sirene di un'ambulanza.