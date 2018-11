Politica, economia e sviluppo. Baccini apre l'assemblea dei Cristiano Popolari

Politica, economia e sviluppo. Mario Baccini presiede l'assemblea dei Crisiano Popolari, riuniti per affrontare i dibattiti relativi ai grandi temi della società moderna.

Alla riunione hanno partecipato associazioni culturali e civiche federate con i Cristiano Popolari e sono intervenute per portare un loro contributo personalità del mondo universitario, come il professor Mario Latorre, docente di Economia alla Sapienza che ha affrontato il tema dell’impatto sociale e della finanza etica come motore di una rinascita economica che ha il suo imprinting in una azione di finanza etica che nasce prima nella forma mentis del legislatore e del soggetto attuatore e poi nella concretizzazione dell’azione imprenditoriale per poter divenire efficace. Al dibattito è intervenuto il dott. Antonio Garzanti Pugliese di Crotone ambasciatore dell’ordine di Malta che ha plaudito ad una idea di rinnovamento della politica secondo un’azione valoriale che recuperi il dinamismo e la concretezza delle azioni dei Costituenti.