Polizia a tutta velocità in Centro: la scorta fa impazzire l'Irlanda di rugby

Polizia a tutta velocità in Centro, lo slalom "alla romana" scatena le risate dei rugbisti irlandesi. Altro che Sei Nazioni, lo show è la scorta.

Ad accompagnare la Nazionale irlandese di rugby, impegnata all'Olimpico nel Sei Nazioni, una scorta speciale, che a bordo di una Panda schizza tra le strade della Capitale come un scheggia impazzita, fermando il traffico da una parte e dall'altra. Uno spettacolo non nuovo agli occhi dei romani, ma decisamente inconsueto e divertente per gli atleti ospiti. La scena è stata prontamente ripresa in un video, subito diventato virale, durante il quale i rugbisti non trattengono le risate, con l'autista stesso del pullman scortato, un italiano, che commenta: "Non ho mai visto una cosa del genere“.