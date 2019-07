Pontina impazzita, problema durante i lavori tappa buche: traffico in tilt

Pontina impazzita, problema durante i lavori tappa buche: guasto all'impianto di produzione del conglomerato bituminoso, il traffico va in tilt.

I lavori di rifacimento del manto stradale sulla Pontina proseguono non senza problemi. Venerdì mattina all'altezza di Aprilia in direzione Roma, la ditta che sta eseguendo i lavori per conto di Anas non è riuscita a sgomberare il cantiere entro le 6 (i lavori vengono eseguiti di notte dalle 21 alle 6 del mattino con il conseguente restringimento della carreggiata ad una sola corsia) a causa di un guasto all'impianto di produzione del conglomerato bituminoso.

Per questo motivo il cantiere è rimasto sulla strada statale fino alle 9:30 paralizzando la Pontina e tutti i pendolari in direzione di Roma. Il traffico è tornato alla normalità solamente intorno alle 10:30.