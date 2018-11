Pooh, 50 anni di carriera senza fine. L'ultimo live diventa un album evento

Pooh senza limiti, a due anni di distanza dall'addio alla musica torn la mitica band italiana. L'ultimo concerto, targato 30 dicembre 2016, diventa un album evento.

Si chiama "Pooh 50 - L'ultimo abbraccio", ed all'interno racchiude i 52 brani eseguiti durante il live, per far rivivere e custodire le emozioni di quella serata ai fan. L'album sarà disponibile da venerdì 23 novembre nelle versioni special box, contenente 5 LP colorati e cartolina autografata (Esclusiva Amazon), 5 Lp picture acquistabili singolarmente per i collezionisti, Triplo Lp con una tracklist speciale selezionata da tutto il concerto, Triplo Cd+Dvd per rivedere il live e Triplo CD + Blu-ray.

Il 2016 è stato un anno trionfale per Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'orzio e Riccardo Fogli che si sono trovati nuovamente insieme sul palco per celebrare 50 anni di straordinaria carriera e chiudere la storia della band con un concerto nella città che ha visto nascere i POOH: Bologna.Sony Music e F&P Group hanno voluto rendere omaggio a queste celebrazioni racchiudendo in un album le immagini e le emozioni di quell’ultimo concerto e permettendo di riviverle e custodirle per sempre.