Porsche Carrera Cup, si corre a Vallelunga: Bertonelli punta al primo posto

Porsche Carrera Cup Italia 2019, il 14 e 15 settembre al via il quinto weekend di gare: al rientro dalla pausa estiva, Diego Bertonelli e il Team Q8 Hi Perform in pista alla ricerca della prima posizione nella classifica assoluta.

Nel weekend del 14 e 15 settembre prossimo Q8 Hi Perform scenderà in pista sul circuito di Vallelunga, insieme a Diego Bertonelli, riconfermando il suo ruolo da protagonista nella Porsche Carrera Cup Italia 2019. “Prosegue in maniera positiva il nostro viaggio in questa competizione di Porsche Italia della quale Q8 Hi Perform è official partner. Mancano 3 weekend di gara e speriamo di poter concludere con un risultato positivo che premierebbe il nostro impegno, oltre che quello del pilota in pista”, ha affermato Gherardo Bisi, Direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia. “Il legame con Porsche Italia, sancito anche quest’anno con l’impegno nell’edizione italiana della Porsche Carrera Cup, ci permette di confermare il nostro quotidiano impegno nello sviluppo di prodotti pensati e realizzati per prendersi cura del motore, andando incontro alle esigenze dei consumatori e garantendo allo stesso tempo massime performance”, ha concluso Bisi.

Bertonelli, in questa occasione, cercherà di tornare ad occupare la prima posizione nella classifica assoluta. La testa della classifica è stata persa nel corso dell’ultimo weekend di gara sul circuito del Mugello quando, con un 4° posto in gara 1 e un 3° in gara 2, ha dovuto cedere il passo, stabilendosi in seconda posizione.

“Il rientro dalla pausa estiva è una sorta di secondo debutto nella stagione, perché siamo tutti nuovamente carichi e determinati”, ha affermato Diego Bertonelli, pilota ufficiale del team Q8 Hi Perform. “Purtroppo al Mugello l’insieme dei risultati delle due gare ci ha costretto a rinunciare, per un solo punto, alla prima posizione in classifica assoluta, nonostante il podio in gara 2. Ciò ci dà comunque nuovi ed ulteriori stimoli ed energie per continuare a lottare e raggiungere il nostro obiettivo stagionale”, ha concluso Bertonelli.

La Porsche Carrera Cup Italia 2019 tornerà, per un appuntamento imperdibile, il 5 e 6 ottobre 2019 a Misano, in occasione del Porsche Festival 2019. A seguire ci sarà la tappa conclusiva, il 19 e 20 ottobre, a Monza.