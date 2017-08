Posto di blocco per aggredire la ex: ferma la sua auto per picchiarla

Improvvisa un posto di blocco per aggredire l'ex fidanzata. Poi ferma l'auto per picchiarla: arrestato un 51enne romano.

Prima le ha sbarrato la strada con l'auto, poi l'ha minacciata ed ha tentando di afferrarla per il collo. È la disavventura che visto protagonista una donna romana di 52 anni, “colpevole”, secondo il suo assalitore, di non avergli versato del denaro, dovuto da un presunto prestito. Fortunatamente alcuni passanti hanno assistito alla scena e sono riusciti ad attirare l'attenzione di una pattuglia dei Carabinieri, intervenuti in tempo per bloccare l'aggressore. Una volta in caserma la vittima ha raccontato come il suo ex pretendesse la restituzione di un fantomatico prestito, del quale, però, la donna ha negato l'esistenza, spiegando come in realtà fosse lei stessa a donargli soldi per aiutarlo economicamente dopo che aveva perso il lavoro. L'uomo, un romano di 51 anni con precedenti, per questo motivo le aveva già precedentemente sgonfiato le gomme dell'auto, mentre in un altro episodio sarebbe arrivato ad un'aggressione fisica. Per il 51enne è così scattato l'arresto con le accuse di estorsione e violenza privata.