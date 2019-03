Premier Conte, visita a sorpresa al Roxy Bar: fu vittima blitz dei Casamonica

Visita a sorpresa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al “Roxy Bar” della Romanina, il locale preso dove, a Pasqua dell'anno scorso, c'era stato un raid di esponenti del clan Casamonica che avevano aggredito e picchiato una ragazza disabile, il barista romeno e poi distrutto il locale.

"Il perché di questa improvvisata? - ha chiesto il premier come si vede in un video pubblicata sulla pagina Facebook del Messaggero - Sono qui non per testimoniare solidarietà, perché lo Stato la solidarietà l'ha già data. Ci sono stati vari passaggi delle istituzioni, il presidente Mattarella li ha insigniti di un alto riconoscimento: sono Cavalieri delle Repubblica. Io volevo testare il caffè, e oggi posso dire che il caffè qui è buono. Sono venuto a fare pubblicità, perché non è che il giorno dopo si spengono i riflettori, ma serve ricordare quel che e' successo. Oggi posso dire che fanno davvero un ottimo caffè".

"È importante che la comunità e le istituzioni non siano presenti e vicini solo nel momento clou - ha sottolineato ancora Conte - in cui c'è la reazione immediata, le condanne, le indagini. Poi spesso ne risente l'attività commerciale e non bisogna abbandonarli. Qui fanno un buon caffè, dunque la legalità si coniuga al sostegno dell'attività commerciale".