Premio alla carriera a Piero Angela: il re dei documentari al Foro Italico

Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico, re indiscusso del documentario italiano riceve il premio alla carriera per la sua lunga e brillante esperienza nel mondo della comunicazione.

L'iniziativa arriva al termine della terza edizione del premio AGOL "Giovani Comunicatori", una piattaforma d'incontro e collegamento tra giovani laureandi e grandi aziende che operano nel mondo della comunicazione. Al progetto supportato da Università degli Studi di Perugia, Università La Cattolica, Iulm e Roma Tor Vergata hanno partecipato 400 concorrenti. Cinque le categorie premiate: Advertising, Eventi, Corporate communication, Social media strategy, Public Affairs e Comunicazione Istituzionale, divise in due fasce di partecipanti. In gara gli "studenti", laureandi tra i 18 e i 25 anni e i "giovani professionisti" occupati under 35 nel marketing e nella comunicazione. I progetti vincitori hanno superato la valutazione del comitato scientifico e accederanno ai premi messi in palio: master e stage presso aziende e università partner per la categoria studenti e, per i giovani professionisti, un premio in denaro.