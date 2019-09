Prende a pugni e lancia monetine contro un agente: arrestato inglese scatenato

Un trentenne di nazionalità inglese è stato arrestato domenica sera dalla Polizia Locale di Roma Capitale per aver reagito ad un controllo e ferito un agente che era intervenuto per fermarlo mentre molestava la clientela in un ristorante del Centro.

Erano circa le 19.30 di domenica sera quando, in via Cavour, una pattuglia del I Gruppo "ex Trevi", in servizio di controllo nella zona, è stata allertata da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di una persona intenta ad infastidire i clienti di un ristorante, sedendosi di tavolo in tavolo, alzando la voce e insultando gli avventori. All'arrivo degli operanti, il giovane ha continuato con atteggiamento aggressivo e, dopo aver opposto resistenza ai tentativi di identificazione, ha lanciato delle monetine in senso di disprezzo addosso ad un agente, colpendolo improvvisamente in volto con un pugno. Con i suoi colleghi è comunque riuscito ad immobilizzare l'aggressore che, accompagnato presso gli uffici di Via della Greca, è stato arrestato.

Il trentenne dovrà rispondere dei reati di resistenza, oltraggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltreché del rifiuto di fornire le generalità. L’arresto è stato convalidato questa mattina dall'Autorità Giudiziaria, all'esito del processo con rito direttissimo.

L'agente ferito, sottoposto alle cure mediche del caso all'ospedale San Giovanni, ha riportato contusioni al volto e alla spalla.