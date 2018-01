Presa banda di ladri: arrestato il leader anti-migranti di via del Frantoio

È stata fermata la banda di ladri terrore dei commercianti di Prati e San Pietro.

I tre uomini sono stati presi con le mani nel sacco mentre tentavano di rapinare una gelateria. Intorno alle 2 di notte hanno sfondato la vetrina per rubare l'incasso del locale, ma non hanno fatto i conti con a pattuglia di Carabinieri che si trovava nella zona.

I 3 hanno provato a nascondersi dentro i mobili presenti nella gelateria ma sono stati scoperti e trovati con un borsone contenente arnesi da scasso. Si tratta di 3 cittadini romani nati nel 1980, 1953 e 1971, processati per direttissima con l'accusa di furto aggravato in concorso. Il più giovane è stato ristretto ai domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per gli altri due è stato disposto l'obbligo di firma. Si tratta di Yuri Dall'Ara, 37 anni, che nell'estate scorsa era salito agli onori delle cronache per aver assaltato il centro di accoglienza di via del Frantoio al Tiburtino III. Dall'Ara si era autoproclamato portavoce dei residenti che affermavano che una donna fosse stata sequestrata da un eritreo e trascinata nel centro gestito dalla Croce Rossa.