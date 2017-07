Presentato il protocollo Anci per il settore sportivo: 200 mln ai Comuni

Milanosport

È stato presentato il progetto sottoscritto da ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo lo scorso 31 maggio per il finanziamento del settore degli impianti sportivi a livello comunale.

Il progetto nasce con lo scopo di favorire l’accesso al credito per i comuni che vorranno investire in impianti sportivi e garantisce un finanziamento di 200 milioni massimo più altri 21 milioni di contributi negli interessi dei mutui.

Potranno partecipare al bando i comuni e le unioni di comuni che intendano presentare un progetto di costruzione o ampliamento di impianti, di acquisto di attrezzatura, di ristrutturazione o di completamento di messa a norma di impianti sportivi dedicati di ogni genere, comprese le piste ciclabili e i servizi delle scuole.

“Questa collaborazione permetterà di rimettere a norma gli impianti già esistenti e di progettarne nuovi di ultima generazione. Certamente potrà essere un volano, soprattutto per i comuni più piccoli – ha dichiarato il vicepresidente vicario nazionale con delega allo sport Roberto Pella - Lo sport crea benessere e solidarietà, nei giovani ma anche nei disabili e negli anziani ed è in grado di favorire forme di integrazione, coesione sociale e promuovere uno stile di vita sano e improntato allo sport”.

Eduardo Gugliotta dell’Istituto Credito Sportivo ha invece ricordato come, negli ultimi anni, si sia verificata una contrazione da parte del sistema bancario tradizionale nella concessione dei mutui agli Enti locali. Nel 2004 la somma ammontava a più di 7 miliardi di euro, ora è scesa a 640 milioni. Le richieste di mutuo per l’impiantistica sportiva sono invece aumentate negli ultimi tre anni, passando dai circa 60 complessivi del 2014 ai quasi 400 attuali, di cui quasi la metà concessi con il sistema dell’Istituto del Credito sportivo.