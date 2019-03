Primarie Pd, la Lega sfratta Zingaretti: "Ora lasci la Regione Lazio"

Nicola Zingaretti neo segretario Pd, la Lega ironizza sulla vittoria delle primarie e manda l'avviso di sfratto per la Regione Lazio: "Ora si dimetta".

La vittoria di Nicola Zingaretti entusiasma il popolo del Pd, conquistando oltre il 60% dei consensi a discapito di Giachetti e Martina, ma regala speranza anche alla Lega. I seguaci di Salvini in Consiglio regionale del Lazio, guidati da Orlando Angelo Tripodi, chiedono infatti a partire dal day-after un passo indietro del Governatore: "'Non si può accettare un Presidente di Regione a mezzo servizio e Zingaretti ha già scelto, altrimenti non si sarebbe candidato alla segreteria del Pd - dichiara Tripodi - Oppure vuole continuare a dare lezioni di moralità al governo nazionale, quando ha ottenuto la maggioranza in Consiglio regionale piazzando con i voti dell'intero centrosinistra un ex forzista e un ex leghista rispettivamente alla vicepresidenza del Consiglio regionale e alla presidenza del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali?".

"Anche perché in questi mesi - sostiene Tripodi - abbiamo assistito ai trombati dem piazzati in Regione o negli enti e ad un Governatore impegnato ogni giorno nell'infinita campagna elettorale per la segreteria del Pd, abbandonando, di fatto, i cittadini del Lazio che chiedono dal 2013 risposte concrete su sanità, agricoltura, sviluppo, infrastrutture e rifiuti. Almeno Zingaretti dimostri un pizzico di responsabilità!'', conclude il capogruppo regionale del Carroccio.