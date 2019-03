Primarie Pd, Zingaretti mezzo Governatore? "Salvini pensi ai suoi cento ruoli"

Il doppio ruolo di Zingaretti è un problema? “Salvini ha cento ruoli e Di Maio è capo assoluto”. Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio, ironizza e conferma che il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rimarrà al suo posto, anche perché “ha un ottimo vicepresidente”.

Intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, Smergilio risponde a chi, il giorno dopo la vittoria di Zingaretti alle Primarie del Pd, ha chiesto le sue dimissioni.

“Sicuramente qualcuno avrà detto non si può fare, la realtà è che l’hanno fatto in tanti. Renzi è stato punto di riferimento nel partito e al governo. Il M5S ha un capo assoluto. Salvini fa cento ruoli. Berlusconi è il padrone del suo partito. La differenza è che noi qui alla Regione già c’eravamo, c’è una squadra solida e poi diciamoci la verità, Zingaretti ha anche un ottimo vicepresidente”, ha detto il coordinatore di Piazza Grande, che poi ha commentato sul Pd. “Un anno fa il PD e tutte le forme organizzate della sinistra sono state asfaltate alle elezioni politiche e lì si è capito che c’era bisogno di portare l’esperienza che avevamo costruito sul piano regionale a livello nazionale. Da lì è nata l’idea di Piazza Grande, uno spazio politico in movimento. La stagione de L’Ulivo è stata l’unica vincente del centrosinistra, è anche vero che sono passati 20 anni e quella frammentazione di partitini non esiste più. Noi vogliamo quello spirito di pluralità, l’idea che non tutte le biografie del campo del centrosinistra possano essere rinchiuse in un partito. Il successo di Zingaretti alle primarie è un segnale di controtendenza lieve, come lo è stata la manifestazione a Milano, come lo è stata la mobilitazione delle donne contro il ddl Pillon. Quella che dobbiamo fare è anche una battaglia di carattere culturale contro il cercatore costante di capri espiatori che è Salvini. C’era un vuoto drammatico nell’opposizione e oggi quel vuoto è stato colmato, fortunatamente con la spinta di 1 milione e 800mila persone e con un plebiscito per Zingaretti”.

E Renzi? “Renzi al momento non ha detto ‘Nicola stai sereno’ quindi non mi preoccupa. Io penso che chiunque abbia a cuore il campo democratico dovrebbe essere contento per l’exploit di Zingaretti. I renziani passati sul carro di Zingaretti? Ricordo tanti dirigenti del Pd che in una notte passarono da Bersani a Renzi. E’ naturale che ci siano riposizionamenti, ma questo non mi sembra il centro della questione. Credo che Renzi sia una risorsa del campo democratico, spero sia collaborativo”.

Infine, Smeriglio ha parlato del reddito di cittadinanza: “Se fai il reddito di cittadinanza devi fare anche il salario minimo per legge, perché se no il reddito rischia di fare anche dumping. Io con Sel 10 anni fa ho raccolto le firme per il reddito di cittadinanza, credo molto in questa politica, ma non penso che la modalità scelta dal M5S sia quella più adeguata. C’erano modelli europei più efficaci secondo me”.