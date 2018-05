Primo maggio, traffico sul Gra e caos in centro: contro-esodo romano

Contro-esodo sulle strade della Capitale, romani in viaggio dopo il ponte del Primo maggio. Traffico sul Gra e ancora caos in centro per il Concertone si piazza San Giovanni.

Si registrano infatti code per traffico intenso sulla Roma-Fiumicino, direzione Eur, da Ponte Galeria fino al Raccordo. Disagi anche sull'A1, diramazione Roma Nord, dove secondo Luceverde si sono formate file di oltre 1 km tra Settebagni e A90-Gra in direzione Raccordo. Stesso scenario sulla diramazione Roma-Sud, con incolonnamenti di 2 km da Torrenova fino a al Gra. Circolazione paralizzata anche in via di Valle Aurelia, tra Via Gennaro Bezziccheri e Via Baldo degli Ubaldi, proprio in direzione via Baldo degli Ubaldi.

Chiusa ancora al traffico tutta l'area compresa tra via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto. Forti disagi quindi in zona San Giovanni, dove, a causa del tradizionale concertone, sono state deviate 15 linee bus e le fermate metro San Giovanni e Manzoni potrebbero esser chiuse temporaneamente in caso di nessità, ovvero per problemi di sicurezza e ordine pubblico. La linea A, B, B1 e C della Metro sono nel frattempo state prolungate fino a l'una.