Primo trapianto di faccia, sospetto rigetto: ipotesi nuovo intervento

Primo trapianto di faccia del mondo, spuntano complicazioni in seguito all'intervento record. L'ospedale Sant'Andrea assicura che la paziente è in buone condizioni, ma si sospetta il rigetto del tessuto trapiantato.

Durante la notta scorsa la paziente avrebbe manifestato: "segni di sofferenza del microcircolo per sospetto rigetto, nonostante il cross-match negativo tra donatore e ricevente". Nessun problema per la donna, la prima in assoluto, a subire l'operazione, ma "per prevenire ulteriori rischi si sta prendendo in considerazione, come previsto dal protocollo, la possibilità di una ricostruzione temporanea con tessuti autologhi della paziente nell’attesa di una ulteriore ricostruzione con un nuovo donatore - si legge in una nota del San'Andrea - Il prossimo bollettino medico è previsto intorno alle ore 20.00 di oggi".

Complicazioni sufficienti da portare il Ministero della Salute ad annullare la conferenza stampa, ore 14:30, in programma proprio al San'Andrea di Roma, indetta per un trapianto da record ma la cui storia è purtroppo ancora tutta da scrivere.