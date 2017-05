Processione per la pace: pellegrini in piazza contro terrorismo e violenza

Error processing SSI file



Sabato di processione, migliaia di pellegrini in piazza contro terrorismo e violenza. Roma si prepara ad ospitare la Giornata nazionale del pellegrino, nonché il centenario della Madonna di Fatima.

Giornata all'insegna della preghiera e della devozione quella di sabato 13, quando arriveranno nella capitale in migliaia per la processione per la pace. Una giornata contro il terrorismo e ogni altra forma di violenza, in concomitanza con un evento di grande rilievo per la Chiesa cattolica: il centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima.L'occasione per celebrare il centenario della prima apparizione della Vergine a Fatima ai tre pastorelli, cento anni di storia, fede e speranza. Il programma prevede un primo appuntamento alle 14 nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme per il saluto di benvenuto ai pellegrini, quindi alle 14,30 partirà la processione con la statua della Madonna di Fatima verso la Basilica di San Giovanni in Laterano dove alle 16 il cardinale vicario Agostino Vallini presiederà la concelebrazione eucaristica. Gli appuntamenti proseguiranno quindi nella serata, con un itinerario che idealmente unirà Roma con Fatima, Buenos Aires, Czestochowa e Nazareth.

n occasione della recita del Santo Rosario guidata dal card. Vallini, che dalle 21 si svolgerà nella Basilica di San Maria Maggiore, in collegamento video appunto con i quattro santuari mariani presenti nelle quattro città. La recita del Rosario sarà accompagnata da un'orchestra di 12 ottoni formata da studenti dei Conservatori italiani e dal coro di 80 elementi dei Conservatori di Roma, L'Aquila, Frosinone e Latina. La giornata si chiuderà con un altro importante appuntamento di fede: il tradizionale pellegrinaggio notturno al Santuario del Divino Amore, con partenza a mezzanotte da piazza di Porta Capena della processione con la statua della Madonna Pellegrina.