Procura Roma, guerra tra magistrati: “Accordo Centofanti-Palamara”. L'accusa

Caos post Pignatone in Procura di Roma: dopo l'ex presidente dell'Anm Palamara, indagati per concorso in corruzione anche Fabrizio Centofanti e gli avvocati Amara e Calafiore. L'accordo tra Palamara e Centofanti per danneggiare l'ex pm di Siracusa Bisogni.

L'imprenditore Fabrizio Centofanti, assieme agli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore (che hanno recentemente patteggiato una pena nell'ambito dell'inchiesta sulle sentenze 'aggiustate' al Consiglio di Stato), sono indagati per concorso in corruzione per aver corrisposto all'attuale pm di Roma Luca Palamara, nel periodo in cui era al Csm, "varie e reiterate utilità consistenti in viaggi e vacanze (soggiorni presso svariati alberghi anche all'estero) a suo beneficio e a beneficio di familiari e conoscenti", compreso un "anello non meglio individuato del valore di 2 mila euro in favore della sua amica Adele Attisani".

È quanto è scritto nell'avviso di garanzia notificato in queste ore ai protagonisti di questa indagine condotta dalla procura di Perugia che ha disposto stamane una serie di perquisizioni, compresa quella nell'abitazione di Palamara. L'attività corruttiva, secondo quanto ricostruito dai pm umbri, sarebbe stata messa in atto "per danneggiare Marco Bisogni, all'epoca pm a Siracusa (ora a Catania, ndr), in precedenza già oggetto di reiterati esposti depositati presso la procura generale di Catania a firma di Amara e Calafiore, (il primo indagato dallo stesso Bisogni, il secondo, suo difensore)".

Il tutto si inquadrava nell'ambito del procedimento disciplinare al Csm dove Palamara figurava quale componente della "sezione che con ordinanza n.94/2017 rigettava la richiesta di archiviazione proposta dalla Procura generale della Corte di Cassazione, avanzando richiesta di incolpazione coatta a carico di Bisogni, poi assolto dalla commissione in diversa composizione il 29 gennaio del 2018 (assente Palamara)”.

L'attività corruttiva, sempre secondo la procura di Perugia che nei giorni scorsi aveva chiesto a Palazzo dei Marescialli informazioni sulle pratiche curate da Palamara negli anni in cui era Csm, è stata portata avanti "per fare in modo che Palamara mettesse a disposizione, a fronte delle utilità, la sua funzione di membro del Csm, favorendo nomine di capi degli uffici cui erano interessati Amara e Calafiore".