Progettavano rapine per acquistare partite di droga: arrestati

Pianificavano rapine per comprare droga, da immettere nel mercato. Arrestati due romani, già ai domiciliari.

L'indagine investigativa ha interrotto i piani A.R. e R.F., entrambi 33eenni romani, che progettavano una serie di rapine allo scopo di investire poi i soldi nell'acquisto di droga. Gli investigatori hanno infatti scoperto come i due stessero pensando di rapinare una banca, con la complicità di un terzo uomo esperto di casseforti. I due malviventi dovranno così ora rispondere per i reati di detenzione, in concorso tra loro, di hashish, e per aver rubato due motocicli con l’intento di commettere rapine a mano armata ai danni di banche e negozi nelle zone di Magliana e Casetta Mattei.