Prostituzione nel centro massaggi cinese, rete di 50 clienti: presa maitresse

Giro di prostituzione in un centro massaggi in zona Tuscolana: Polizia Locale sequestra l'attività e arresta la gestrice del locale, una 34enne cinese. La maitresse aveva creata una rete di clienti composta da oltre 50 persone: italiani, cinesi e bengalesi, dai 20 ai 70 anni.

Dopo mesi di attività investigative, gli agenti del Gssu ( Gruppo sociale sicurezza urbana), hanno posto fine al giro di prostituzione. Avevano sui trent'anni le due ragazze cinesi che, all'interno di un centro massaggi in zona Tuscolana, elargivano pratiche sessuali a clienti di età compresa tra i 20 e i 70 anni. Una rete composta da oltre 50 persone, di nazionalità italiana, cinese e bengalese, i quali, simulando di frequentare la struttura per fruire di massaggi rilassanti e terapeutici, si recavano sul posto per usufruire di altri servizi, anche fuori dall'orario di apertura del centro. Il compenso delle prestazioni, concordato tra la maitresse e la clientela, si andava ad aggiungere a quello del tariffario corrispondente alle pratiche del massaggio.

Per la sfruttatrice, la Procura della Repubblica di Roma ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari eseguiti questa mattina dagli agenti, i quali hanno anche proceduto al sequestro dell'esercizio.