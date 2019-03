Prostituzione "no stop" nel centro massaggi cinese: arrestata maitresse

Nel centro massaggi cinese prostituzione orario “no stop” e sesso a partire da 30 euro: in manette la maitresse che gestiva il servizio, una 44enne cinese, responsabile di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Orario no stop, la porta di un negozio su strada in via del Casaletto era sempre aperta per i clienti disposti a pagare per qualche minuto di intimità con una donna cinese che si prostituiva. Tariffe dai 30 ai 70 euro a seconda delle richieste e la possibilità di scegliere fra ragazze diverse, che venivano cambiate periodicamente e che garantivano un'entrata mensile di migliaia di euro alla maitresse, residente a Roma, che qui si occupava di organizzare il lavoro nel locale.

È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere, che hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto la maitresse cinese, responsabile di aver favorito, sfruttato e tollerato la prostituzione delle donne connazionali che arrivavano dalla Cina, da una situazione di degrado e povertà. La clientela era di varia estrazione e di età diverse.

La 44enne cinese, avuto sentore che vi fossero in corso delle indagini nei suoi confronti, si stava organizzando per abbandonare il territorio nazionale e per tale motivo è risultata destinataria del decreto di fermo, emesso dalla locale procura della Repubblica. I carabinieri hanno anche apposto i sigilli all'immobile adibito a centro massaggi, eseguendo l'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal gip del Tribunale di Roma in sede di convalida.

Dopo essere stata portata nella casa di reclusione di Rebibbia, per l'indagata, a seguito dell'udienza di convalida, e' scattata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con contestuale ritiro dei documenti validi per l'espatrio.