Prova a rubare una bici elettrica in pieno giorno con un tronchese: fermato

Milano capitale della mobilità sostenibile su due ruote? Sembrerebbe proprio di sì. Pedalare fa bene alla salute, allena il fisico, salvaguarda l'ambiente e... in questo caso consente anche di ammirare la città da un punto di vista differente. Della stessa idea sono anche Nexive e Palazzo Marino che insieme hanno dato vita a due mappe della Milano ciclabile a disposizione dei cittadini e dei turisti in maniera gratuita nei principali punti di riferimento del capoluogo lombardo.

Un disoccupato romano di 63 anni ha tentato di rubare una bicicletta elettrica a una turista nel centro storico della Capitale, ma è stato colto in flagrante dai Carabinieri che l'hanno visto maneggiare un tronchese.

L'uomo aveva già provato furti analoghi ed era noto alle forze dell'ordine. Obiettivo dell'ultima rapina una bicicletta elettrica del valore di circa 1500 euro legata con una catena a un cartello stradale. La proprietaria, una turista olandese, se n'era allontanata per qualche minuto appena per far visita alla Fontana di Trevi. Al suo ritorno ha trovato il ladro nelle mani delle forze dell'ordine, che l'hanno fermato e trattenuto nella caserma di San Lorenzo in Lucina in attesa del rito direttissimo.