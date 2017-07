Prova a investirlo e a dargli fuoco: aveva tardato a riparare l'auto

La sua macchina portata a riparare non era ancora pronta, quindi se l'è presa col meccanico: dopo aver provato a investirlo, l'ha cosparso di benzina per dargli fuoco.

È successo in via Quinzio Flaminio dove il 49enne romano è riuscito a rintracciare il suo meccanico, reo di non avergli ancora restituito l'automobile in riparazione. L'uomo lo aveva ripetutamente minacciato al telefono arrivando a lasciare messaggi minatori in segreteria, poi è passato ai fatti. Quando l'ha trovato ha provato a investirlo e poi a dargli fuoco, cospargendolo di benzina. Solo i riflessi pronti della vittima hanno permesso che si evitasse la tragedia. Il meccanico aggredito ha infatti risposto alla violenza sferrando un pugno al suo cliente. Nel frattempo i testimoni hanno chiamato il 112, ma all'arrivo della Polizia l'aggressore era già fuggito. Grazie al numero di targa sono risaliti al nome dell'uomo e l'hanno localizzato all'interno del pronto soccorso di un ospedale, dov'era andato a farsi curare le ferite della colluttazione.

Oltre alla maglietta intrisa di benzina e alla bottiglia contenente il liquido infiammabile, gli agenti hanno sequestrato la sua autovettura e i due accendini rinvenuti all’interno di questa durante la perquisizione. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio.