Ladro tenta la rapina in zona Eur, la vittima reagisce e lo mette in fuga.

L'insolito tentativo di furto è avvenuto in Largo Apollinare, zona Eur, dove un uomo è stato avvicinato da un individuo dal volto coperto. Il rapinatore ha così tentato di rubargli l'orologio, ma la vittima ha reagito all'aggressione riuscendo a metterlo in fuga. In aiuto dell'uomo sono intervenuti degli agenti fuori servizio, mentre lo scippatore è riuscito a fuggire in sella ad uno scooter.