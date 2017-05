Pusher acrobata scoperto da cane poliziotto: sequestrati 4kg di hashish

Pusher acrobata scoperto da cane poliziotto, sequestrati 4 kg di hashish: arrestato.

Prima la fuga da un terrazzo all'altro, poi le manette. Fermato B.A.E., algerino di 35 anni, lo spacciatore acrobata arrestato in un palazzo di San Lorenzo. Nella notte tra sabato e domenica, con l'aiuto dell'unità cinofila, gli agenti sono infatti riusciti ad entrati nell’edificio ed il cane Yago li ha portati fino ad un’abitazione al secondo piano. Alla vista della polizia l'uomo è fuggito verso la cucina con un pacco, per poi lanciarsi sul terrazzo dell’appartamento accanto. All'interno dell'involucro sono stati scoperti così 40 panetti di hashish, per un totale di 4 kg, mentre all'interno dell'appartamento 1365 euro in banconote di piccolo taglio, provenienti dall’attività illecita.

Il pusher, con diversi precedenti a suo carico, è stato così arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.