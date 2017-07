Pusher ai domiciliari incastrato dai cani anti-droga. In manette 30enne romano

Un romano di 30 anni è finito in manette con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti dopo una retata della Polizia, che ha portato alla luce diverse dosi di droga pronte alla vendita.

L'uomo, già noto alle autorità sempre per reati legati alla vendita di stupefacenti, è stato arrestato dopo una lunga operazione di monitoraggio da parte delle forze dell'ordine. A insospettire la Polizia, l'andirivieni costante di cui era oggetto il suo appartamento, meta di svariate persone che rimanevano solo pochi minuti, il tempo di acquistare le dosi di hashish o marijuana. La droga era accuratamente nascosta in diversi vani creati nella mobilia e negli anfratti della casa del pusher, scoperti grazie all'intervento del cane anti-droga Condor. La Polizia ha rinvenuto e sequestrato 2 chilogrammi di droga. Dall’esame chimico condotto sulle sostanze, di elevata purezza e principio attivo, è stato accertato che il quantitativo avrebbe consentito il confezionamento di oltre 6 mila dosi. Sequestrato anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.