Pusher “ragioniere” teneva contabilità del traffico di droga: arrestato

Pusher "ragioniere" dello spaccio, custodiva la contabilità del traffico di shaboo su uno scaffale, vicino alle bollette di luce e gas.

È l'incredibile vicenda che ha visto protagonista un cittadino filippino di 45 anni, residente a Spinaceto. L'uomo era stato sorpreso dai carabinieri mentre vendeva i cristalli della pericolosa metanfetamina in via Alvaro del Portillo: il 45enne ha ceduto un involucro argentato contenente poco meno di un grammo di sostanza ad un suo “cliente” debitamente identificato e segnalato alle autorità competenti in qualità di "assuntore di droghe". Durante la perquisizione personale scattata sul posto, il pusher è stato trovato in possesso di altre 228 dosi di shaboo, pronte per essere vendute, e circa 200 euro ritenuto provento della sua illecita attività.

Poco dopo, nel corso delle verifiche scattate nella sua abitazione, ecco poi la singolare scoperta: il faldone – tenuto vicino a quello delle bollette delle utenze, come se fosse una cosa “normale” - conteneva la contabilità, rigorosamente catalogata, di entrate e uscite di sostanza stupefacente e gli incassi delle vendite al dettaglio

Nella casa sono state recuperate anche delle dosi di marijuana e due bilancini di precisione. Per lo spacciatore “ragioniere” sono così scattate le manette ai polsi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.