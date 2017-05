Pusher scoperto con cocaina negli slip: sequestrato kit per lo spaccio

Scoperto kit per droga “artigianale”, pusher 31enne beccato con cocaina negli slip. Blitz nell'appartamento, sequestrato il materiale per lo spaccio.

Ad attirare l'attenzione di una volante un'auto che viaggiava a forte velocità, in via della Casetta Mattei. L'atteggiamento del conducente, nervoso e insofferente, ha insospettito i poliziotti, che hanno quindi deciso di approfondire il controllo. Nascosto tra gli slip dell'uomo sono state infatti scoperte 6 dosi di cocaina, pronte per lo spaccio. E' scattato così il blitz nel suo appartamento, in via di Monte Stallonara, dove sono state sequestrate altre 12 dosi di cocaina, per un peso di oltre 800 grammi. Scoperti inoltre una pressa idraulica e diversi stampi artigianali, oltre ad altri attrezzi di precisione per un confezionamento “fai da te”.

Sequestrati dalla polizia anche i due telefoni utilizzati per contattare la clientela, nonché mille euro in contanti. L'uomo è stato accompagnato al commissariato San Paolo, dove sono scattate le manette.