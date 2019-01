Pusher senegalese tradito dall'altezza: arrestato per rapina e spaccio

Rapina e spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato pusher senegalese di 39 anni. L'uomo è stato tradito dalla sua altezza: essendo altro quasi 2 metri, i militari dell'Arma lo hanno facilmente rintracciato in zona Pigneto.

Giovedì notte, nel corso di mirati controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante insieme a quelli dell’8° Reggimento Lazio hanno proceduto al fermo di un cittadino del Senegal, già noto ai militari per i suoi diversi precedenti per spaccio e furto.

I militari lo hanno fermato in via del Pigneto poiché era stato identificato come il responsabile di una rapina avvenuta il primo dell’anno, sempre in via del Pigneto. Lo straniero nell’occasione, armato di una pistola, aveva rapinato il cellulare ad un romano di 44 anni. La vittima in sede di denuncia avrebbe fornito ai militari alcuni particolari come l’altezza, e di essere claudicante, oltre al fatto di averlo poi riconosciuto una volta viste delle foto segnaletiche.

A seguito della perquisizione personale i militari hanno rinvenuto e sequestrato 6 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e la somma contante di 10 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. L'uomo era stato già arrestato due settimane fa, sempre dai militari dell'Arma, per il furto di una bici in via Merulana.

Dopo l’arresto il senegalese è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.