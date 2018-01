Quasi 4 kg di cocaina in macchina: la droga avrebbe fruttato 400mila euro

Una coppia è stata fermata per un controllo nei pressi della barriera autostradale A1 Roma Nord ed è stata trovata in possesso di 3,7 chili di cocaina. La droga era nascosta nell'imbottitura dei sedili posteriori del Suv.

Per l'uomo, originario di Agrigento, ma domiciliato in Olanda e la donna, dell'Azerbaijan, sono scattate le manette. A insospettire i Carabinieri, l'atteggiamento nervoso dei due, fermati per un semplice controllo. Dopo una breve ricerca, i militari hanno rinvenuto tre pacchi di cellophane contenenti la cocaina. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 400 mila euro.