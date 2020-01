Quindici anni: si uccide gettandosi sotto la Metro A. Tragedia a Ponte Lungo

Dramma adolescenziale a Roma: a quindici anni si suicida gettandosi sotto un treno alla stazione della Metro A di Ponte Lungo. Una tragedia che ha scosso la città: prima ha salutato gli amici che erano lì con lei ad aspettare la metropolitana, poi si è lanciata sui binari.

Il suicidio, che ha mandato ulteriormente in tilt la Metro A di Roma rendendola inaccessibile tra Termini ed Anagnina per quasi quattro ore (Barberini, Baldo degli Ubaldi e Cornelia sono sempre chiuse), è avvenuto alle ore 11. La giovane, secondo quanto ricostruito finora dalle autorità, si sarebbe lanciata sui binari al passaggio del treno che procedeva in direzione Battistini ed il tutto sarebbe successo in pochi istanti.

Immediati i soccorsi di 118 e dei vigili del fuoco che hanno provato a estrarre la 15enne finita sotto il treno ma non c'è stato nulla da fare: la minorenne è morta sul colpo.

Di più sulla dinamica di questo dramma adolescenziale lo si potrà apprendere dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione Ponte Lungo che gli inquirenti hanno acquisto subito dopo il tragico evento. La polizia indaga per risalire alle motivazioni del folle gesto.