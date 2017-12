Raccolta funghi, corsi obbligatori addio: cambiano le regole per il tesserino

Cambiano nuovamente le regole sul rinnovo tesserini per la raccolta funghi, dietrofont del Consiglio regionale del Lazio. Abolito il corso obbligatorio a carico degli appassionati, troppo spesso anziani e pensionati impossibilitati a pagare.

Una vera e propria vittoria per i proponenti della legge n. 398, Giancarlo Righini (FdI) e Daniele Sabatini (Cuoritaliani). Da mesi i due consiglieri avevano messo in evidenza la necessità di non gravare con ulteriori oneri gli iscritti, attraverso un testo, sottoscritto anche dai consiglieri Gino De Paolis (Insieme per il Lazio) ed Eugenio Patanè (Pd), approvato all'unanimità da Consiglio regionale del Lazio, ed oggi realtà: "Niente più corsi quinquennali per il rinnovo del tesserino di autorizzazione alla raccolta e alla commercializzazione dei funghi epigei spontanei e dietrofront anche sulla delega della Regione ai Comuni per il rilascio degli stessi tesserini. Sono queste le due novità contenute nella proposta di legge n. 398 approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale del Lazio, presieduto dal vicepresidente Francesco Storace".