Radicalista islamico progettava attacco terroristico su Roma: espulso

Radicalizzato in carcere, diventato un fondamentalista islamico, progettava un attacco terroristico su Roma.

Era stato arrestato per aver commesso piccoli reati, ma, monitorato dal carcere, avrebbe dato "evidenti segni di radicalizzazione religiosa, esprimendo compiacimento per l'attentato al mercatino di Natale di Berlino del dicembre 2016 e asserendo che avrebbe voluto compiere un'analoga azione terroristica a Roma". Il 30enne tunisino è stato così espulso, rimpatriato per motivi di sicurezza dello Stato.