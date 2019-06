Radio Cusano Campus, scacco nell'etere al Sud e nel Mediterraneo

Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, ha esteso le sue frequenze fm e si potrà ascoltare nelle principali città del meridione e approda sul satellite: in digitale coprirà un'area che include tutta l'Europa e il bacino del Mediterraneo.

Nata nel 2014 Radio Cusano Campus, progetto promosso e sviluppato dall’Università Niccolò Cusano, in poco tempo ha saputo conquistarsi un ruolo centrale nella radiofonia nazionale grazie a format dedicati alla politica e alla geopolitica, all’attualità, all’economia ma anche alla storia, alla psicologia, alla salute, alla giurisprudenza, alla scuola e alla ricerca scientifica, con servizi e approfondimenti spesso ripresi dalle più importanti testate giornalistiche nazionali.

Adesso la radio universitaria si avvicina a essere al pari delle maggiori stazioni radio nazionali: sono state estese le frequenze fm e Radio Campus si potrà ascoltare non solo in tutto il Lazio ma anche a Napoli, Bari, Catania, Salerno, Bari e Terni. Inoltre approderà sul satellite, con la possibilità di raggiungere gli ascoltatori in tutta Europa e nel bacino del Mediterraneo.

"Oggi salutiamo nuovi ascoltatori che spero possano apprezzare il lavoro svolto in questi anni da questa emittente, che ha saputo coniugare contenuti culturali, intrattenimento e informazione. Una radio che nasce dall'idea del fondatore dell'Università Niccolò Cusano, di avere un mezzo di comunicazione innovativo e ricco di contenuti, per realizzare la terza missione dell'Ateneo: la divulgazione della conoscenza. Radio Cusano Campus ha dimostrato in pochi anni di poter giocare senza timore nella serie A dell'informazione, sono sicuro che i nuovi ascoltatori sapranno apprezzare il lavoro svolto quotidianamente dalla nostra squadra" - dichiara Gianluca Fabi, Direttore Artistico di Radio Cusano Campus.