Radio Italia Anni '60: dagli Inascoltabili debutta la cartomante Beatrice 241

La cartomante dei vip Beatrice 241 venerdì in diretta su Radio Italia Anni 60 Roma nel salotto di Nick Caprera.

Se accendete la radio non li ascoltate mai. Sono “Gli Inascoltabili” il format di Radio Italia anni 60 Roma formato da Nick Caprese che nella puntata di domani, venerdì, sfiderà la sorte: in diretta avrà Beatrice 241, la cartomante dei vip che stenderò le sue carte napoletane per conoscere il futuro.

L'appuntamento è dalle 15 alle 17 sulle frequenze di Radio Italia anni 60 Roma con l’imperdibile trasmissione “Gli Inascoltabili”, ideata e prodotta da Nicola Caprera, affiancato in conduzione da Elisa Di Iorio, Lorenzo Cargnelutti e la redattrice Arianna Di Pasquale.

Numerosi gli ospiti che hanno sfidato gli Inascoltabili: i giornalisti Michele Cocuzza, Claudio Brachino e Paola Ferrari, la “iena” per eccellenza Filippo Roma e tanti personaggi legati alla musica come Luca Barbarossa. Non solo ottima musica, ma anche tanti approfondimenti e notizie in esclusiva, il tutto con alla base divertimento e allegria per regalare agli affezionati ascoltatori un programma sempre attuale e mai scontato. È inoltre possibile rimanere sempre aggiornati tramite l’App di Radio Italia anni 60 o in streaming. “Gli Inascoltabili”, un programma di Nick Caprera: musica, intrattenimento e sane risate, tutti i giorni un appuntamento da non perdere.

E domani via alla lettura delle carte.