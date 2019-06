Radio Rock compie 35 anni, festa a Villa Ada tra musica ed ambiente

Radio Rock festeggia i suoi 35 anni il 22 giugno a Villa Ada con un evento speciale con i live di Giuda, The Wintons, Big Mountain County. E come regalo di compleanno, la radio ha puntato sull'ambiente.

Era il 1984 quando Radio Rock 106.6 faceva il suo ingresso nell’etere romano, dando inizio ad un’avventura, fatta non solo di musica e che l’ha vista affermarsi progressivamente come realtà indipendente e all’avanguardia. Per celebrare i suoi 35 anni, l’emittente ha così deciso di festeggiare in grande, sabato 22 giugno nella splendida cornice del laghetto di Villa Ada contestualmente alla rassegna “Villa Ada, Roma Incontra Il Mondo”.





Per l’occasione il palco di uno dei parchi più suggestivi della Capitale, diventerà centro di tre live show imperdibili. Headliner della serata saranno i Giuda, fiore all’occhiello del rock’n’roll italiano, affermatosi anche oltralpe ed attualmente in tour per la promozione del loro ultimo album “E.V.A.”. L’opening act sarà invece affidato al power trio di fuoriclasse The Winstons ed allo psych rock dei Big Mountain County. A seguire il dj set a cura di Tatiana Non-Dj Selecta e Dj Yakuza per ballare fino a tarda notte.

Radio Rock per i suoi 35 anni si regala la sostenibilità ambientale, grazie all’installazione nella propria sede di un impianto di moduli fotovoltaici, diventando così una tra le poche emittenti al mondo ad essere impegnata a ridurre costantemente il proprio impatto sull'ambiente.