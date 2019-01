Radio Vaticana Italia "on air": tante novità nel nuovissimo palinsesto 2019

Guardare all’attualità italiana e internazionale con una prospettiva cristiana orientata dal Magistero del Papa e dalla Dottrina Sociale della Chiesa. Con questo spirito parte lunedì 7 gennaio il palinsesto 2019 di Radio Vaticana Italia (RVI).

Tornano i Radiogiornali in inglese (ore 18.13) e in francese (ore 18.27) che affiancano quelli in italiano alle 8.00, 12.03, 14.00 e 19.00, ascoltabili anche sulla nuova piattaforma “Alexa” di Amazon. Le edizioni flash in italiano, a partire dalle 7.00, sono realizzate in collaborazione con InBlu Radio.

Sul fronte liturgico, si confermano le Lodi, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, tutti i giorni alle ore 6.05; l’Angelus in diretta dalla Santa Casa di Loreto, dal lunedì al sabato alle 12.00; i Vespri dal Santuario di Pompei, tutti i giorni alle 21.30; la Compieta dal Monastero delle Suore Trappiste di Vitorchiano in provincia di Viterbo, alle 22.15. Si prosegue con “Orizzonti Meditazione” (6.30 e 22.05); la “Parola del giorno” (6.55 e 21.25), con il commento al Vangelo; la “Voce dei Papi” (6.40 e 19.46) che ripropongono brani d’archivio da Pio XII a Giovanni Paolo II.

Ai tradizionali spazi di approfondimento della giornata - “L’Edicola” (ore 8.12); “il Papa ieri e oggi” (11.05); “Tredici&Tredici” (13.13); “Radioracconto” (14.35); “Il Mondo alla Radio” (18.40) - si aggiungono quattro nuovi programmi che arricchiscono il fine settimana. Si tratta di “Doppio click”, il sabato alle 11.35, microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi; “I Cellanti”, il sabato alle 19.12, che racconta la realtà del carcere italiano; “Strada facendo, in viaggio con la radio”, il sabato alle 19.32, uno spazio sul turismo sostenibile; “Il Sampietrino”, il venerdì alle 12.15, dedicato alla tradizione religiosa popolare.

Radio Vaticana Italia trasmette su 103.8 FM per Roma città, su 105 FM per Roma e provincia. In Italia si può ascoltare sulla radio digitale, il DAB +, sul canale TV 733 del Digitale Televisivo Terrestre e in streaming su www.vaticannews.va .