Ragazza trovata senza vita in un bar di Cinecittà. Ipotesi morte da overdose

Una ragazza di 22 anni è stata trovata senza vita domenica pomeriggio in un bar nella zona di Cinecittà, a Roma. Secondo una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri, la giovane sarebbe morta per overdose o per una dose tagliata male.

La 22enne è entrata in un bar di viale Ciamarra e ha chiesto di poter andare in bagno. Dopo un po' di tempo il titolare del bar, non vedendola uscire, è andato a controllare cosa stesse accadendo, ha bussato più volte alla porta ma la giovane non rispondeva. Così l'uomo ha chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri.

Una volta aperta la porta i militari hanno trovato la ragazza riversa a terra senza vita. Accanto al corpo sono stati trovati un cucchiaino con sopra della droga e una siringa. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Cinecittà. Il corpo è stato trasferito al policlinico Tor Vergata per l'autopsia.