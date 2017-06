Ragazzo 18enne si tuffa e non riemerge: disperso in mare a Villa di Nerone

Diciottenne si tuffa in mare e non riemerge. Ragazzo disperso in località Villa di Nerone ad Anzio.

Il giovane sarebbe stato trascinato via dalla corrente intorno alle 15:44, quando è arrivata la segnalazione alla sala operativa della questura. Immediato l’invio dei soccorsi. Sul posto, è intervenuto anche il personale della Guardia Costiera e Capitaneria di Porto, automedica e sommozzatori dei vigili del fuoco che sono entrati in acqua per le ricerche del giovane, tuffatosi in acqua e non riemerso. I Sommozzatori dopo aver effettuato un controllo in nuoto di superficie, terminato con esito negativo, si preparano per la ricerca in SCUBA (apparato di respirazione subacqueo autonomo).