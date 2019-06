Raggi chiede aiuto ai romani: i cittadini chiamati al voto online sui progetti

Raggi chiede aiuto a Roma ed ai romani: i cittadini chiamati al voto online per decidere come spendere 20 milioni di euro messi a disposizione dal Campidoglio per il rifacimento di parchi, strade ed arredo urbano.

Il sindaco Virginia Raggi ha presentato lunedì mattina in una conferenza stampa ai Musei capitolini il primo bilancio partecipativo. Il primo cittadino, con #RomaDecide, ha avviato il primo esperimento di bilancio partecipativo a livello cittadino. Il Campidoglio ha messo a disposizione dei cittadini 20 milioni di euro che i romani potranno scegliere come impiegare per interventi di decoro urbano: rifacimento di parchi, strade o arredo urbano.

I romani hanno infatti la possibilità, attraverso il portale istituzionale del comune, di presentare e sostenere progetti e organizzare incontri sul territorio con la cittadinanza. Dal 10 giugno al 15 luglio i residenti e chi a Roma studia o lavora, possono pubblicare sul sito di Roma Capitale le loro proposte di intervento, mentre potranno sostenere quelle di loro gradimento fino 21 luglio.

Le idee più votate passeranno alla fase successiva e verranno esaminate dal tavolo tecnico per una valutazione tecnico-finanziaria. Le proposte giudicate ammissibili saranno infine sottoposte a consultazione e voto online dal 12 al 21 ottobre.