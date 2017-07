“Raggi chiederà di essere interrogata”. Il sindaco in aula per caso nomine

Nomine Marra e Romeo, Virginia Raggi chiederà di essere interrogata. Lo annuncia la difesa del sindaco, che annuncia: “Dimostreremo estraneità ai fatti”.

L'anticipazione arriva dall'avvocato Alessandro Mancori, a margine del processo che vede imputati per corruzione Raffaele Marra, ex braccio destro della sindaca, e l'imprenditore Sergio Scarpellini. "Per quanto riguarda l'accusa di abuso d'ufficio che la Procura ha contestato alla Raggi in relazione alla nomina Romeo - ha spiegato l'avvocato Mancori - dimostreremo come le precedenti amministrazioni comunali hanno proceduto a nomine con le stesse modalità con cui la Raggi ha scelto il suo ex capo segreteria. Quanto al reato di falso, formulato nella vicenda di Renato Marra, porteremo agli inquirenti l'esito di alcune indagini difensive che consentiranno di provare la totale estraneità della sindaca ai fatti contestati".

Il penalista ha riservato poi ai cronisti presenti anche una battuta sulla audizione in tribunale di Virginia Raggi, in una udienza fissata probabilmente a settembre, nel processo Marra-Scarpellini: "Questo dibattimento per corruzione - ha chiarito Mancori - non ha alcuna connessione con le inchieste sulle nomine e quindi la sindaca, se dovesse essere chiamata dalle difese, verra' in aula come testimone pronta a rispondere a tutte le domande".