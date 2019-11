Raggi chiude il fortino rosso: Garbatella senza mercato per il suo centenario

Virginia Raggi ed il Movimento 5 Stelle chiudono il fortino rosso. La Garbatella, durante i festeggiamenti per il suo centenario, sarà senza mercato: impossibile la sua riapertura entro il 18 febbraio 2020. Il presidente dell'VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, si scaglia contro il Comune di Roma.

"Abbiamo letto l'avviso pubblico per il Farmer's Market di Garbatella e con questo progetto, per riaprire il mercato di via Passino al territorio e alla città dovremo attendere almeno, nella migliore delle ipotesi, la prossima estate – scrive in una nota Ciaccheri –. Un bando tardivo che è arrivato solo dopo la chiusura del Farmer's. Il M5S e la Giunta Raggi, nonostante fossero pienamente consapevoli di quel che sarebbe successo, non ha fatto nulla in previsione del centenario della Garbatella. Anzi, sono riusciti a chiudere il mercato proprio durante l'anniversario del centenario e di certo il 18 febbraio 2020 non riaprirà per le responsabilità che sono evidenti a tutti”.

“Ci aspettiamo – continua il presidente dell'VIII Municipio – che si facciano tutti gli sforzi, ora, per rendere fruibile il mercato nell'attesa del nuovo concessionario. Il danno era annunciato e dalla data di scadenza ad aprile scorso c'era tempo sicuramente per l'indizione della nuova gara. Adesso servono tempi certi e soluzioni perché un luogo simbolo non rimanga vuoto”.