“Raggi fidanzata con Frongia”, slitta l'udienza del sindaco M5S contro “Chi”

"Virginia Raggi findanzata con Daniele Frongia", slitta al prossimo 6 dicembre l'udienza per il processo ai danni del giornale "Chi".

Il sindaco pentastellato parte offesa nel processo per diffamazione nel quale sono imputati la giornalista Giulia Cerasole e il suo direttore, Alfonso Signorini. Al centro delle polemiche un articolo, uscito nel maggio del 2016, nel quale si attribuiva al primo cittadino della capitale una relazione con Daniele Frongia collega ed ex consigliere comunale M5S, e attuale assessore allo sport nella capitale il quale avrebbe avuto l'obiettivo di diventare vicesindaco "in caso di vittoria della fidanzata Raggi".

Nella sua deposizione, Virginia Raggi aveva smentito qualsiasi relazione e pure una presunta separazione dal marito e ha affermato di essersi sentita offesa, non solo perché quel pezzo ha gettato ombra su di lei, ma "perché è come se avessero detto che mi portavo l'amante in Campidoglio".