Raggi gela Lotito: "Stadio della Lazio? Nessuna proposta da parte del club"

Dallo stadio della Roma a quello della Lazio, il sindaco Raggi "gela" il patron biancoceleste Lotito: "Quale stadio? Sono in attesa di una proposta".

Nessuna novità sull'eventuale impianto di proprietà della Lazio, silenzio radio da parte della società. La Raggi liquida con poche parole le polemiche relative ad un ipotetico trattamento di favore nei confronti dell'As Roma, ammettendo di non aver ricevuto un progetto ufficiale da parte del patron Lotito: "Io sono in attesa che il presidente Lotito mi formuli una proposta. Ho provato a sponsorizzare la proposta che so cara ai tifosi laziali dello Stadio Flaminio per la Lazio. Resto in trepidante attesa di una proposta da parte della società - ha dichiarato la Raggi - In qualche incontro ufficiale, in via informale un po' per scherzare, gli ho chiesto quando avrebbe formulato una proposta, ma poi da parte del presidente non ho mai avuto una nulla ne' sul Flaminio né su altra struttura".

Intervenuto ai microfoni di "Radio 6", il sindaco ha poi avuto modo di parlare con il responsabile della comunicazione biancoceleste, Arturo Diaconale, discutendo il progetto delle "stadio delle Aquile". Fermo al 2005 e vincolato ad alcuni terrini sulla Tiberina, di proprietà di Lotito, Raggi ha liquidato la questione con una domanda tra il serio e l'ironico: "Non sarà ora di aggiornarlo? Aspetto un progetto aggiornato a breve".