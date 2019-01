Raggi: "Radici via dalla Colombo". È mistero su scadenza bando e inizio lavori

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha annunciato l'arrivo dei lavori di messa in sicurezza di via Cristoforo Colombo dalle sporgenti radici che tanto tormentano i romani. Pubblicata gara da 4,6 milioni di euro ma è mistero sulla scadenza del bando e sulla data di inizio lavori.

"La Cristoforo Colombo è una delle più grandi arterie di Roma, è la principale via di collegamento con Ostia e il litorale, ed è percorsa ogni giorno da migliaia di cittadini. Su questa strada, lo scorso anno, sono stati realizzati diversi lavori di rimozione delle radici degli alberi e di ripristino del manto stradale. Per renderla ancora sicura per automobilisti e motociclisti, abbiamo progettato ulteriori interventi e abbiamo da poco pubblicato la relativa gara: procederemo alla manutenzione dei punti più critici delle corsie centrali, su un tratto di oltre 15 chilometri, per un investimento complessivo di oltre 4,6 milioni di euro". Lo scrive il sindaco Raggi sul suo profilo Facebook.

"Con il supporto di un agronomo - prosegue - saranno rimosse le radici affioranti e potati alberi e siepi. Verranno ripristinati l'asfalto e la segnaletica verticale e orizzontale, per avere anche degli attraversamenti pedonali più visibili e sicuri. Saranno infine rinnovati alcuni cigli di marciapiedi e aiuole. Si tratta di un lavoro complesso - conclude - che verrà eseguito in più fasi per non creare disagi alla circolazione".

Il sindaco Raggi non ha però comunicato né una data di scadenza del bando di gara, né quando inizieranno realmente i lavori di rimozione delle radici sulla strada.