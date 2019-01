Raggi-Salvini, è scontro frontale: "Pronti 250 agenti, ognuno faccia il suo"

È scontro totale tra Raggi e Salvini. Botta e risposta infinto tra il sindaco ed il ministro, che, alla richiesta di nuovi agenti, replica così: "Alla Raggi dico: occupati della pulizia delle strade, della puntualità dei mezzi pubblici, visto che c'e' tanto da fare".

Ennesima battuta al vetriolo del vicepremier leghista, proprio da quell'asilo alla Magliana oggetto i un agguato nella mattinata di giovedì. Collegandosi via social, Salvini non ha perso occasione per rispondere alla Raggi che, dicendosi "indignata per gli spari fuori dall'asilo", ha sottolineato come Roma abbia "bisogno di piu' poliziotti come annunciato dal ministro Matteo Salvini". "Caro sindaco Raggi, il ministro dell'Interno lavora per i cittadini ma ognuno faccia il suo mestiere - ha ricordato Salvini con una diretta Facebook - Solo per Roma tra quelli già arrivati e quelli che stanno arrivando 250 poliziotti in più".

"Lavoro al fianco del sindaco Raggi, ma ognuno faccia il suo", ha affermato il titolare del Viminale. "Alla Raggi dico: occupati della pulizia delle strade, della puntualità dei mezzi pubblici, visto che c'è tanto da fare. Questo vale per Comune e Regione, lo dico a nome dei tanti romani che mi scrivono ogni giorno, io mi occupo dell'ordine pubblico, e ho aumentato la dotazione di agenti di polizia a Roma, ma chiedo al sindaco di valorizzare i vigili urbani, facciamoli uscire dagli uffici, per qualcuno è facile dire 'Salvini faccia i miracoli'. Io sono un umile servitore dello Stato, ma ognuno faccia il suo mestiere".